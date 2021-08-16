Akılalmaz olay! Çocuk gürültüsü cinayeti! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da edinilen bilgiye göre, 2 Ağustos'ta Murat Üstündağ (53) Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde çocuğunun gürültü yapması nedeniyle aynı sokakta oturan Abdulkadir S. (51) ve oğlu Arif S. (27) ile tartıştı. Çıkan tartışmada Arif S., Murat Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştı.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜLER

DHA'da yer alan habere göre bu olaydan bir gün sonra 3 Ağustos'ta, Murat Üstündağ da tartıştığı Arif S. ve babası Abdulkadir S.'nin aracını kurşunladı. Geçtiğimiz cumartesi günü de Arif S. ve babası Abdulkadir S. evlerinin önünde karşılaştıkları Murat Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürdü.

KAÇAN BABA İLE OĞLU YAKALANDI

Cinayetin ardından baba ve oğul olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaştı. Olaya karışan Abdulkadir S. ve Arif S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçtıkları araç ve olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kocaeli Kartaltepe'de yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.