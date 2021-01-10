Koca vahşeti kamerada! Böyle katletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA VAHŞET! Konya'da bir kadın eski kocası tarafından katledildi! O anlar kamerada - Haberler
ABONE OL

Koca vahşeti kamerada! Eski eşini sokakta böyle katletti

Konya'da, 22 yaşındaki Esmanur Karadayı, 2'inci kez boşandığı Muhammet Karadayı tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak infaz edildi. 4 yıl boyunca şiddet gördüğü öğrenilen Esmanur'un katledildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eski koca vahşetine kurban giden Esmanur'un annesi Hacer Apaydın (47),"Her gün işe ben götürüyordum. O gün uyumuş, kalmışım. Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım. Kızım defalarca şiddet gördü. Hep şikâyetçi olduk; ama bir yaptırım olmadı. Kızım, 'Anne kurtulamam artık bu pislikten. Beni sürekli tehdit ediyor' diyordu, hatta 'Anneni, babanı öldürürüm' diyormuş. Artık anneler ağlamasın, ben de öldüm" dedi.

SON DAKİKA VAHŞET! Konya'da bir kadın eski kocası tarafından katledildi! O anlar kamerada - Haberler
Koca vahşeti kamerada! Böyle katletti
0:00 / 0:00
DHA

Konya'da, 2'inci kez boşandığı Muhammet Karadayı (26) tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak, öldürülen Esmanur Karadayı'nın (22) annesi Hacer Apaydın (47),"Her gün işe ben götürüyordum. O gün uyumuş, kalmışım, ben götüremedim. Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım" dedi. Esmanur Karadayı'nın öldürüldüğü an ise, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 21 Aralık Salı günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sırçalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Camcılık yapan Muhammet Karadayı, 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp, tekrar evlendiği ve 20 Kasım'da anlaşmalı olarak yeniden boşandığı Esmanur Karadayı'yı sokak ortasında tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. O anlar da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı da kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

'TAM KURTULDUK DERKEN BAŞIMIZA BU OLAY GELDİ'

Öldürülen Esmanur Karakaya'nın annesi Hacer Apaydın, 2 çocuğunun olduğunu hatırlatarak, kızı Esmanur'un acısının 15 yaşındaki diğer kızı Rabia ile dindirmeye çalıştığını belirtti. Bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kızı Esmanur'u her gün işe kendisinin götürdüğünü belirten Apaydın, şunları söyledi:

"O benden cesaretlidir. Ben, eski eşi bir şey diye korkardım. 'Annem sana bir şey yapar' derdim; ama o bana 'Korkma anne bir şey yapamaz. Ne geldiyse başımıza korktuğumuz için geldi' derdi. Ondan cesaret alırdım. Tam kurtulduk artık derken başımıza böyle bir olay geldi. Her gün işe ben götürüyordum. O gün uyumuş, kalmışım, ben götüremedim. Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım. Olan bana olsaydı. Ben yaşayacağımı yaşadım, keşke biraz da kızım yaşasaydı. O daha 22 yaşındaydı. Hayalleri vardı. O hiç hayatının tadını alamamıştı. Kızım defalarca şiddet gördü. Hep şikayetçi olduk; ama bir yaptırım olmadı."

4 YIL BOYUNCA HER GÜN ŞİDDET GÖRMÜŞ

Kızının, Muhammet Karadayı ile evlenmesine ilk başta karşı çıktıklarını belirten Apaydın, "Seviyorum kızınızı alacağım' dedi. Biz de vermeye karşı geldik; ancak 1 yıl kapımızın önünden hiç ayrılmadı. Kızımızı verdik. 4 sene boyunca kızıma şiddet uyguladı. Karakollara gittik, raporlar aldık; ama bir çare bulamadık. Daha önce boşanmışlardı. Çocuğuma huzur vermedi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Çocuğum ayrılmıştı, bitmişti artık. İşini de bulmuştu. Böyle ölüm çocuğuma layık mıydı? Kızım, 'Anne kurtulamam artık bu pislikten. Beni sürekli tehdit ediyor' diyordu, hatta 'Anneni, babanı öldürürüm' diyormuş" diye konuştu.

'AİLESİ SAHİP ÇIKMADI AMA BEN ONA ANNE OLDUM'

Apaydın, eski damadı Muhammet Karadayı'ya kayınvalidelik değil, annelik yaptığını ve ailesinden daha çok ilgilendiklerini belirtti. Apaydın, "Ona hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Ben, ona annelik yaptım, kayınvalidelik yapmadım. Çocuğumun arkasında durdum; ama onu da ezmedim" dedi.

'ARTIK ANNELER AĞLAMASIN, BEN DE ÖLDÜM'

Gözyaşlarını tutamayan Apaydın, "Artık anneler ağlamasın, ben de öldüm. Esmanur öldü, ben de öldüm. Artık bizim için hayat bitti. Benim çocuğum terbiyesizlik yapmadı. İşine gidiyordu. Böyle sokak ortasında öldürsünler diye büyütmemiştim kızım" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÇIKLANDI! Son dakika! 2020'de çocuklara bu isimler verildi!
GÜNDEM2020'de çocuklara bu isimler verildi!
9-10 Ocak hafta sonu marketler açık mı? Bugün marketler A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMHafta sonu marketler açık mı?
Karne verilecek mi, nasıl verilecek? MEB birinci dönem okul karneleri dijital mi, e-Okul üzerinden mi olacak?
GÜNDEMKarneler nasıl verilecek?
10 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler ve ilç
GÜNDEMİSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi olan ...
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı? Bugün (10 Ocak) sucular açık mı?
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağında su bayileri açık ...
Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi
GÜNDEMYasaklar ne zaman bitecek?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
SON DAKİKA: Eski eşi evine geldi, KADES kurtardı! - Haberler
GÜNDEMEski eşi evine geldi, KADES kurtardı
Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 10 Ocak AFAD - Kandilli son depremler
GÜNDEMSon depremler listesi 10 Ocak!