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Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni doğmuş bebeği 5. kattan attılar! Korkunç olay... - En son haberler
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Yeni doğan bebek 5'inci kattan aşağıya atıldı!

Antalya'da tam bir vahşet yaşandı. Kan donduran olayda, yeni doğan bir bebek 5'inci kattan aşağıya atıldı. Gürcistan uyruklu anne ve kızı ise gözaltına alındı

Yeni doğmuş bebeği 5. kattan attılar! Korkunç olay... - En son haberler
Vahşet! Yeni doğmuş bebek 5'inci kattan atıldı
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İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait cansız beden bulundu. Gürcistan uyruklu anne ve kızı gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde cansız beden buldu.

PENCEREDEN AŞAĞI ATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cansız bedenin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları ise dikkat çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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