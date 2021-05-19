4 çocuk annesini öldürüp çukura gömmüştü! Şoke eden savunma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVAHŞETİN SAVUNMASI! Son dakika... 4 çocuk annesini öldürüp çukura gömdü! İşte skandal savunma
ABONE OL

4 çocuk annesini öldürüp çukura gömmüştü! Şoke eden savunma!

İstanbul'da, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı (43) buluştukları ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükten sonra çukura gömdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Taşdelen hakkındaki davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, olayın kaza olduğunu söyleyen sanığın, "cinayet sonrası polis veya ambulansı aramamasını ve maktüleye ait cep telefonu, başörtüsü ve feraceyi yok etmesini ve aracında kazma ve kürek bulunmasını" dikkate alarak cinayeti tasarlayarak işlediğini belirtti. Sanık Taşdelen'in, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Taşdelen'in mahkemedeki savunması ise şoke etti

VAHŞETİN SAVUNMASI! Son dakika... 4 çocuk annesini öldürüp çukura gömdü! İşte skandal savunma
4 çocuk annesini öldürüp çukura gömmüştü! Şoke eden savunma!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime ve oğlu Mehmet Altuntaş, Esentepe Polis Merkezi'ne ve Gaziosmanpaşa Savcılığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

"2 GÜNDÜR GÖRMÜYORUM" DEYİP BULUŞTU İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre şikayetçilerin, Ayşe Altuntaş'ın aynı zamanda akrabası olan sanık Mehmet Taşdelen ile bir süredir gönül ilişkisi yaşadığını, bunu sanığa sorduklarında ise Taşdelen'in maktüleyi iki gündür görmediğini söylediğini, daha sonra ise olay günü sabah saatlerinde maktüleyle buluşup Pirinççi Köyü'ne gittiklerini ve sonra tekrar evinin oraya bıraktığını söylediği öne sürüldü.

KADINI GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Sanık ilk ifadesinde suçu kabul etmedi ve serbest bırakıldı. Ancak olay günü kullanmakta olduğu telefona ait baz kayıtlarından sanık Mehmet Taşdelen'in çelişkili ifadeleri dikkate alınarak tekrar gözaltına alındı. Sanık bu kez suçunu itiraf ederek 18 Haziran 2020'de Ayşe Altuntaş'ı gömdüğü yeri gösterdi.

"VİCDAN YÜKÜ ALDINDAYIM" DEDİ

Maktülenin cansız bedeni, Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alandan çıkarıldı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen sanık Mehmet Taşdelen, 19 Haziran 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maktüle Ayşe Altuntaş'ın beraber yaşadığı kızı Fadime Altuntaş, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Tutuklanan Mehmet Taşdelen ifadesinde, 11 ay boyunca 11 saat huzurlu uyuyamadığını, olayın medyaya düşmesinden sonra da çocuklarının kendisini terk etmesinden korktuğu için söyleyemediğini, ancak ilk günden bu yana vicdan yükü altında olduğunu belirtmişti.

"AMBULANSI ARAMADI, EŞYALARINI YOK ETTİ"

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Taşdelen getirildi. Karar aşamasında gelen davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ayşe Altuntaş'ın vücudunda bir adet ateşli silah yarası bulunduğunu ve tek başına öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiğini hatırlattı. Mütalaada, Ayşe Altuntaş'ın vurulduğu anda sanığın polis veya ambulansı aramadığı, sonrasında ise suça ilişkin tüm delilleri (maktüleye ait cep telefonunu, başörtüsünü ve feraceyi) yok ettiği belirtildi.

ARACINDA KAZMA, KÜREK BULUNUYORDU

Savcı, Mehmet Taşdelen ile Ayşe Altuntaş'ın cinayetten önceki tarihlerde sık sık buluştuklarını ve sanığın maktulü birçok kez darp ettiğini, bu darp olayını ise etrafına anlattığını, Taşdelen'in suçtan kurtulmak için çelişkili beyanlar verdiğini de belirtti. Mütalaada, "sanık ve maktülün buluştukları yerin hemen yakınında çukur olması, bu çukurun Ayşe Altuntaş'ın sığabileceği büyüklükte olması, sanığın yanında silahı getirmesi ve olay sırasında bu silahla bir el ateş etmesi, maktülenin gömülmesi için aracında kazma ve kürek getirmesi, sanığın üzerinde küçük bir leke haricinde hiçbir şekilde kan veya toprak izinin olmamasına" dikkat çekilerek cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Mütalaada, sanık Mehmet Taşdelen'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Mehmet Taşdelen, "Maktuleyi tasarlayarak öldürmedim. Olay maktulenin silahı kendi kendine tutması sebebiyle kazaen bir ölümdür. Bu olayda bir dahilim yoktur. Olayın mağduruyum. 11 aydır tutukluyum. Tahliyem hususunda heyetin değerlendirmesine bırakıyorum" dedi.

Sanık avukatı ise Pirinççi Köyü muhtarının olayın olduğu yerdeki domuz çukurlarının senelerden beri varolduğunu, sonradan kazılmamış olduğunu söylediğini belirterek tanık olarak dinlenmesini, ayrıca sanık ve maktüleyi yıllardır ormanda gördüğünü söyleyen çobanın da tanık olarak dinlenmesini ve sanığın tahliyesini talep etti. Şikayetçiler Mehmet ve Fadime Altuntaş ile Aile Bakanlığı avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Görgüye dayalı bilgileri olmadığı gerekçesiyle tanık dinletilmesi talebini reddeden mahkeme, sanığın tutukluluğunun da devamına karar verdi. Sanık avukatının son savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

19 Mayıs'ın anlam ve önemi nedir? Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıldönümü
GÜNDEM19 Mayıs 2021... Kutlu olsun
Liderlerden 19 Mayıs mesajları!
GÜNDEMLiderlerden 19 Mayıs'ın 102'nci yıldönümü için ...
SON DAKİKA: Cezaevindeki kaşıklı cinayette yeni gelişme - Haberler
GÜNDEMCezaevindeki kaşıklı cinayette yeni gelişme!
SON DAKİKA: Karı kocayı tek kurşunla vurdu - Haberler
GÜNDEMKarı kocayı tek kurşunla vurdu
Son dakika: İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon! 7 gözaltı
GÜNDEMİçişleri'nden TKP/ML operasyonu açıklaması!
SON DAKİKA: Kardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı bitti - HABERLER
GÜNDEMKardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı ...
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama
GÜNDEMYKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme!
GÜNDEMThodex soruşturmasında flaş gelişme!
AŞI RANDEVUSU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma telefon numarası ve e-Devlet MHRS adresi
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?