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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞİ CİNAYET! Boşanmak isteyen karısına aracıyla çarptı! - Haberler
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Ordu'da boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın öldü

Son dakika... Ordu'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Korgan ilçesinde, boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın hayatını kaybetti

VAHŞİ CİNAYET! Boşanmak isteyen karısına aracıyla çarptı! - Haberler
Boşanmak isteyen karısına aracıyla çarptı!
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AA

Alınan bilgiye göre, Korgan ilçesinde yaşayan İ.P, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P'ye, cadde üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.

Korkunç olayda, çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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