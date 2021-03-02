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HaberlerGündemKARANTİNA| Son dakika: Vaka sayısı arttı, bir fabrika karantinaya alındı
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Çok sayıda vaka! Fabrikaya karantina!

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde bir fabrikada çok sayıda çalışanda Vovid-19 hastalığının görülmesine üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Kastamonu’da ayrıca 2 hastada da varyanta uğramış virüs tespit edildi

KARANTİNA| Son dakika: Vaka sayısı arttı, bir fabrika karantinaya alındı
İHA

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde unlu mamulleri üzerine üretim yapan bir fabrikada, 6 çalışanda Covid-19 vakası görüldü. 14 çalışanının olduğu öğrenilen fabrika, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine Seydiler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının kontrol altına alınabilmesi için 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Bunun üzerine fabrika, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

BİR APARTMAN DA KARANTİNAYA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre öte yandan Kastamonu’nun Araç ilçesinde de bir apartmanda artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, ilçenin Yukarı Araç Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın, 7 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILDI

Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen kararda, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı belirtildi. Kararda, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İKİ KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS ÇIKTI

Daday ilçesinde testi yapılan 2 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların varyant mutasyon taşıdığı tespit edildi.

HASTALARIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Daday Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekipleri tarafından evlerinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı öğrenildi.

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