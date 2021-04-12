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O ülke vaka sayısında Brezilya'yı geçti!

Hindistan, yeni tip korona virüs (COVID-19) vaka sayısının 13 milyon 527 bin 717’ye yükselmesiyle, Brezilya’yı geçerek dünyada en çok vaka görülen 2’inci ülke oldu

DÜNYADA İLK SIRADA! Son dakika: O ülke vaka sayısında Brezilya'yı geçti! Bir günde 169 bin 914 vaka
O ülke vaka sayısında Brezilya'yı geçti!
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İHA

Korona virüs salgınında vaka sayısının hızla yükseldiği Hindistan’da son 24 saatte 169 bin 914 vaka kayıtlara geçti.

Ülkede toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717’ye, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bin 209’a yükseldi.

İLK SIRADA ABD YER ALIYOR

İHA'da yer alan habere göre Hindistan, kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ile Brezilya’yı geride bırakarak 31 milyon 918 bin 601 vakanın görüldüğü ABD'den sonra dünyada en çok vaka tespit edilen 2’inci ülke oldu.

FRANSA İSE 4'ÜNCÜ SIRADA

ABD ve Hindistan’dan sonra 13 milyon 482 bin 543 vakanın kaydedildiği Brezilya vaka sıralamasında 3. olurken, 4. sırada ise 5 milyon 58 bin 680 vakayla Fransa yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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