        Haberler Bilgi Ekonomi Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı! Vakıf Faktoring kişi başı kaç TL değerinde kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı! Vakıf Faktoring kişi başı kaç lot verdi?

        Vakıf Faktoring A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Eşit dağıtım yöntemi ile toplamda 225 milyon lot dağıtan firma önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 'VAKFA' kodu ile borsaya açılacak firma, halka arzdan elde ettiği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak. İşte, Vakıf Faktoring halka arz sonuçları

        Giriş: 17.11.2025 - 14:08 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:08
        Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 225 milyon lot dağıtan firma, 3.2 milyar TL halka arz büyüklüğü ile şirketin yüzde 25'ini borsaya açtı. Peki, Vakıf Faktoring kişi başı kaç lot verdi? İşte, Vakıf Faktoring halka arz sonuçları

        VAKIF FAKTORING HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 684 bin 223 kişi katıldı. Kişi başına 2811 TL değerinde 198 lot düştü. Firma toplamda 225 milyon lot dağıttı.

        VAKIF FAKTORING HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 14 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

        FİRMA BORSAYA NE ZAMAN AÇILACAK?

        Firmanın borsaya ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. İlk BIST işlem tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

        HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

        Yüzde 100 faktoring işlemlerinin finansmanı

        HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka arz büyüklüğü: 3.2 milyar TL

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Katılım endeksine uygun değildir

        Bist kodu: VAKFA

