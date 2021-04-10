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VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti

VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Karşılaşmayı 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 galip tamamlayan sarı-siyahlılar, seride 1-0 öne geçti.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hücum ve defansta etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girdi. Setin devamında da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. ve 3. setlerde skor üstünlüğünü yakalayamayan VakıfBank, 4. sette 25-18’lik skorla üstünlük sağlayarak setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Maçın son setinde etkili oynayan sarı siyahlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü saat 19.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

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