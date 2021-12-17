Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, Isabelle Haak ve Gabri'nin etkili hücum ve blok sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Setin son diliminde de hata yapmayan sarı-siyahlılar seti 25-18 hanesine yazdırdı. İkinci sette Vakıfbank'ta Isabelle Haak sayı üretmeye devam etti. Minas savunmada güçlük yaşarken, hücumda toparlanamadı. Ogbogu'nun blokları da devreye girince Vakıfbank seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Cansu ile servis serisi yakalayarak durumu 14-8'e getirdi. Savunmada dağınık bir görüntü çizen Minas, hücumda da istediği sayıları üretemedi. sarı-siyahlılar önde başladığı seti 25-18 kazanarak maçı 3-0 kazandı.

Şampiyonada yarın yarı final heyecanı yaşanacak. Günün ilk maçında saat 15:00'te Minas-Imoco Volley ile karşı karşıya gelirken, saat 18:30'da VakıfBank-Fenerbahçe Opet ile final için mücadele edecek.

SALON: Ankara

MINAS: Neriman Özsoy, Gattaz De Oliveira, Macris Silva, Moreir Zalewski, Thai Daher, Danielle Cuttino (Kisy Nascimento, Priscila Heldes, Priscila Ramos, Nicol Henrique)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hakley, Chiaka Ogbogu, ( Ayça Aykaç, Meryem Boz)

HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Vlademir Oleynik (Rusya)

SETLER: 18-25, 17-25, 18-25

SÜRE: (21', 23', 21') (65 dakika)