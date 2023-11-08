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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank-Volley Mulhouse Alsace: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank-Volley Mulhouse Alsace: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında ağırladığı Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:33 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:33
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        VakıfBank'tan rahat galibiyet
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        CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi.

        VakıfBank, gruptaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova ile 15 Kasım'da karşılaşacak.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

        VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Karutasu, Van Aalen)

        Volley Mulhouse Alsace: Van Avermaet, Mayer, Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Snyder (Soldner, Siftar, Danard-Selosse, Sager-Weider)

        Setler: 25-22, 25-13, 29-27

        Süre: 88 dakika (27, 22, 39)

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