Vakko'nun 90 yılı aşan yolculuğu kitap oldu: Bir Vakko Kitabı

'Moda Vakko'dur sloganıyla ilerleyen Vakko'nun 90 yılı aşan yolculuğu, Vakko Grup tarafından hayata geçirilen özel bir eserle bir anlatıya dönüştü.

"Bir Vakko Kitabı" bir markanın kendi hikâyesini kendi arşivlerinden süzerek ve kendi değerleriyle anlattığı ilk kitap örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vakko'nun kurumsal belleğini dokuyan kitap, yalnızca markanın değil; aynı zamanda Türkiye'nin sürecine de eşlik eden bir kültür mirasının temsilcisi niteliğini taşıyor.

Vakko'nun zengin arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan 'Bir Vakko Kitabı'nda, markanın doğuşundan bugüne uzanan dönüm noktaları, ikonik fotoğraflar, özel belgeler ve unutulmaz anekdotlar bir araya geliyor. Sınırlı sayıda ve koleksiyon niteliğiyle yayımlanan kitap, Vakko'nun ilk mağazasından bugünkü yaratıcı endüstri yatırımlarına kadar uzanan süreçte, modanın ötesine geçen bir yaşam tarzı sunmanın nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.

Vakko'nun kurucusu Vitali Hakko'nun temellerini attığı ve Cem Hakko'nun liderliğinde farklı alanlara taşınarak büyüyen marka; bugün moda, sanat, eğitim, gastronomi ve konaklama gibi başlıklarda çok katmanlı bir dünya yaratıyor. 'Bir Vakko Kitabı' da bu evrimin izini sürmeyi amaçlıyor.

Her renkte, her çizgide, her satırda birlikte hayat bulan öykümüz, sizlerin varlığıyla anlam kazandı. Vizyonumu şekillendiren eşsiz tasarımcılarıma, Beni her gün daha ileriye taşıyan özverili çalışma arkadaşlarıma, Nesilden nesile Vakko ruhunu aktaran, zarafeti ve inceliği bir yaşam biçimine dönüştüren Vakko dostlarına, Beni ben yapanlara… Bu kitap, bir anlatının ötesinde, birlikte dokuduğumuz, birlikte dokuduğumuz bir mirasın yansıması; siz olmasaydınız yazılamazdı. Teşekkür ederim"

'Bir Vakko Kitabı'; Vakko'nun markalaşma sürecini olduğu kadar bir ailenin bağlarını, yaratım sürecini ve yaşam felsefesini de okuyucuyla buluşturuyor. Bir markanın köklü geçmişini ve gelişimini ele alarak hayat hikayesi yolculuğunu anlatan bu eser hem bireylere hem de markalara ilham olacak bir içerik sunuyor. Vakko'nun ilham verici öyküsünü ve bir marka liderinin kişisel tanıklığını bir araya getiren kitap hem Vakko dostları hem de Türkiye’de markalaşma tarihiyle ilgilenen tüm okurlar için kıymetli bir kaynak ve koleksiyon olma değeri taşıyor.