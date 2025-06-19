Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı

Marmaris'te bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, toplantı için Muğla'ya geldi. Karaloğlu'nu Muğla Valiliği'ne gelişinde; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla'nın ilçe kaymakamları, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 4 ilin emniyet müdürleri, İl jandarma komutanları ve turizm müdürleri karşıladı.

Valilikte gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda, özellikle sosyal medyada dolaşıma giren ve "ahlaka aykırı" olarak değerlendirilen görüntüler ele alındı. Toplantıda, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendiriliyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KAMUOYUNU YANILTMAK MAKSATLI DOLAŞIMA SOKULDU

DMM, son günlerde turizm bölgelerine ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, görüntüler eşliğinde yapılan yayınların dezenformasyon içerdiği, Türkiye turizmini hedef aldığı ifade edilerek, “Son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerimizi hedef alan görüntüler kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Söz konusu görüntülerin önemli bir kısmı geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara aittir; ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumunu yansıtmamaktadır. Bu tür paylaşımların amacı, özellikle turizm sezonunda ülkemizin marka değeri olan turizm sektörünü hedef almak ve kamuoyunda asılsız bir olumsuzluk algısı oluşturmaktır. Doğrusu; ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır. Devletimiz, turizm bölgelerinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış ve uygulamaktadır. Bu kapsamda, 7/24 esasına göre denetimler kesintisiz sürdürülmekte; mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmeler hakkında adli ve idari işlemler derhal tesis edilmektedir” ifadelerine yer verildi.