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        Haberler Gündem Marmaris’teki çirkin görüntülere tepki yağıyor

        Marmaris’teki çirkin görüntülere tepki yağıyor

        Yazın gelmesiyle birlikte turizm cenneti kentlerimizden birbirinden tuhaf görüntüler yağmaya başladı. Bir tatil beldesinden çekilen herhangi bir karenin iç açıcı olması beklenirken son görüntülerden çirkinlik aktı. Sosyal medyada yoğun tepkilere neden olan kadınların aşağılandığı, şiddetin şov gibi sunulduğu görüntülerin kaydedildiği eğlence mekanlarından bazıları kapatılsa da benzer videoların ardı arkası kesilmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:50
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        Çirkinlik yayılıyor, tepki büyüyor
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        Türkiye’nin turizm cennetlerinden Marmaris, son günlerde birbirinden çirkin görüntülerle sosyal medyanın gündeminde.

        Şikayetler üzerine Muğla Valiliği, eğlence mekânı bir işletmenin sahipleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Yapılan denetimlerde de çeşitli gerekçelerle işlem yapılan 14 mekan kapatılmıştı. İşlemler cinsel saldırı, güvenliği tehlikeye sokmak ve kabahatler kanunu kapsamında yapılmıştı ancak sosyal medyada benzer videoların ardı arkası kesilmedi.

        Dans yeteneği olmayan, özensiz kıyafetler içinde hareket eden erkek çalışanların sözde gösterilerinde kadınların aşağılanması ve şiddet unsurları tepkilerin en büyük nedeni oldu.

        Sosyal medya kullanıcıları bir zamanların ailece izlenen animasyonların yerini alan ve turizm imajını da zedeleyen bu çirkinliğe dur denilmesi için çağrı yapıyor.

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