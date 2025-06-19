Skandal görüntülerin ardından 2 işletme kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahalleleri ağırlıklı olarak kontroller gerçekleştirdi. Spor barlar ile eğlence düzenlenen kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde, meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı.

Geçen hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme hakkında 3 gün kapatma kararı verildi.

16 İŞLETME KAPATILDI

Böylece turistik ilçede yapılan denetimlerde toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatıldı.

Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önlerine yeniden açılacakları tarihleri yazarak müşterilerini bilgilendirdi.

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.