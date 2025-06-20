Yağmur Ünal ile Eren Kesimer tatilde aşka geldi
Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Bodrum'da tatil yapıyor. Âşıklar, Cennet Koyu'ndaki bir plajda öpüşürken görüntülendi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Bodrum'da görüntülendi.
Kırmızı bir bikini giymeyi tercih eden Yağmur Ünal, sevgilisiyle farklı zamanlarda denize girip çıktı.
Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Yağmur Ünal, zaman zaman sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Yağmur Ünal ve Eren Kesimer'in şezlongda güneşlenirken öpüştüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.