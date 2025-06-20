Yağmur Ünal ile Eren Kesimer tatilde aşka geldi Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Bodrum'da tatil yapıyor. Âşıklar, Cennet Koyu'ndaki bir plajda öpüşürken görüntülendi

Habertürk Giriş: 20.06.2025 - 08:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:11 facebook

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