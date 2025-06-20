İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
İran, İsrail'e sabah saatlerinde yeni saldırı başlattı. Balistik füze saldırısında İsrail'in Beerşeba kenti vuruldu
İran, İsrail'e sabah saatlerinde balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda İsrail'in güneyindeki Beerşeba kenti hedef alındı.
İsrail medyası, kente düzenlenen İran saldırısında savunma şirketi Elbit'in hedef alındığını, ancak füzenin saparak 150 metre ilerideki bir binayı vurduğunu duyurdu. Saldırıda 18 kişi yaralandı.
Balistik füzeler, Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik sabah saatlerinde başlatılan balistik füze saldırısının sona erdiği bildirildi. Açıklamada "İran'dan İsrail'e 5 ila 7 füze ateşlendi" denildi.
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