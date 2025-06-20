Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu | Dış Haberler

        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu

        İran, İsrail'e sabah saatlerinde yeni saldırı başlattı. Balistik füze saldırısında İsrail'in Beerşeba kenti vuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 06:21 Güncelleme: 20.06.2025 - 06:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran, İsrail'e sabah saatlerinde balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda İsrail'in güneyindeki Beerşeba kenti hedef alındı.

        İsrail medyası, kente düzenlenen İran saldırısında savunma şirketi Elbit'in hedef alındığını, ancak füzenin saparak 150 metre ilerideki bir binayı vurduğunu duyurdu. Saldırıda 18 kişi yaralandı.

        Balistik füzeler, Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.

        İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik sabah saatlerinde başlatılan balistik füze saldırısının sona erdiği bildirildi. Açıklamada "İran'dan İsrail'e 5 ila 7 füze ateşlendi" denildi.

        *Haberin fotoğrafı X'ten alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!