Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı! İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olan Turgay Tanrısevergil tutuklandı. Korkunç olayda ifadesi de ortaya çıkan saldırgan baba, kızının uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle tekme attığını iddia etti. Öte yandan incelemelerde, şüphelinin 8 çocuğunun olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:29 facebook

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