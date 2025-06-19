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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!

        İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olan Turgay Tanrısevergil tutuklandı. Korkunç olayda ifadesi de ortaya çıkan saldırgan baba, kızının uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle tekme attığını iddia etti. Öte yandan incelemelerde, şüphelinin 8 çocuğunun olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:29
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        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
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        Eyüpsultan'da apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay Tanrısevergil (35) tutuklandı. Tanrısevergil'in yakınları görüntü alan muhabire saldırdı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Tanrısevergil apartman içinde kızına şiddet uyguladı.

        TEKME ATTIĞI KIZI YUVARLANDI

        Turgay Tanrısevergil'in kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay Tanrısevergil'in merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Tanrısevergil'i dün gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Tanrısevergil'in şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

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        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Baba Tanrısevergil'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları muhabire saldırdı.

        İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre de saldırgan baba emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

        Öte yandan incelemelerde, şüphelinin 8 çocuğunun olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edildi.

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