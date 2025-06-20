İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu bulunan Alvaro Morata için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol futbolcuya, ülkesinden ve İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
Serie A ekibi Milan'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi de bulunan Alvaro Morata için dikkat çeken bir iddia geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte geleceği henüz netleşmeyen Alvaro Morata'ya İtalya ve İspanya'dan talip çıktığı öne sürüldü.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi Como ve İspanya temsilcisi Sevilla, Alvaro Morata'yı transfer etmek istiyor.
FABREGAS İLE GÖRÜŞME
Öte yandan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın Alvaro Morata ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
GALATASARAY KARNESİ
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.