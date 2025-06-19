Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ‘Uygunsuz giyinme’ tartışmasında komşusunu sopayla yaraladı - Güncel haberler

        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışmasında komşusunu yaraladı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde komşu iki erkek arasında çıkan 'uygunsuz giyinme' tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında uygunsuz kıyafet giymekle eleştirdiği komşusu M.Ç.'nin başına paspas sopasıyla vuran B.A. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Uygunsuz giyinme' tartışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

        Komşu iki erkek arasında ‘uygunsuz giyinme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A. paspas sapıyla uygunsuz giyinip dolaştığını iddia ettiği M.Ç.’nin başına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan B.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"