Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le ile karşıya karşıya geliyor. Roig Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçının saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 6. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes'i 79-69 mağlup etmişti. Peki, "Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Valencia Basket karşısında galip gelerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
VALENCİA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı 28 Ekim Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
VALENCİA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Roig Arena'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.