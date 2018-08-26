Valenciennes - Gazelec Ajaccio sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Valenciennes, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Gazelec Ajaccio takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Valenciennes 7 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Gazelec Ajaccio 7 puanda ve 7. sırada. Valenciennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gazelec Ajaccio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 780 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valenciennes kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Gazelec Ajaccio sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Valenciennes son hafta oynanan Bourg-Peronnas maçında 1-3 kazandı.

Gazelec Ajaccio, Le Havre karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Valenciennes, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Gazelec Ajaccio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gazelec Ajaccio, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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