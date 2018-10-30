Ankara'ya atanması dolayısıyla İstanbul'daki yöneticilere veda ziyaretinde bulunan Şahin, bu kapsamda İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Başkan Uysal tarafından karşılanan Şahin, "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'ya atanması nedeniyle çok kısa sürede İstanbul'dan ayrılacağını, bu nedenle İBB Başkanı Uysal'a veda ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Hem şahsi dostluğu hem de İstanbul'u temsil ediyor oluşu nedeniyle İstanbullular adına Uysal'a "Allah'a ısmarladık" demeye geldiğini dile getiren Şahin, "Bütün çalışma sürem boyunca göstermiş oldukları yakın alaka, ilgi, destek ve katkılarından dolayı kendisine ve şahsında bütün belediye yönetimi ve çalışanları ile aziz İstanbullulara teşekkür etmek istedim." dedi.

Uysal'ın şimdiye kadar başarılı işler yaptığını belirten Şahin, "Bundan sonra da başarıları artarak devam edecektir. Kendisine gönülden huzurlu, mutlu bir görev hayatı diliyorum." diye konuştu.

İBB Başkanı Uysal da ziyaretten dolayı Şahin'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

"İlçe belediye başkanlığım döneminde de Sayın Valimizle gayet uyumlu bir çalışma dönemi geçirdim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra da gerçekten eski iki dost olarak yine çok uyumlu çalıştık. Tabi ayrılmasına üzüldük, yeni görevine sevindik. Başkente gidiyor. Burada olmasını tercih ederdik ama görevler böyle. Kimin ne zaman görevi bırakacağı belli olmuyor. Kendisine İstanbul'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ankara'da yeni görevlere devam edecek. Şehirlerimiz ayrı olsa da dostluğumuz baki kalacak."

Açıklamaların ardından Şahin ve Uysal, başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü.

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