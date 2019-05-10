Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumsal künyesine girdi. İBB Kurumsal Yönetim Şemasında İBB Başkanı bölümünde Vali Yerlikaya’nın fotoğrafı ve özgeçmiş bilgileri yer aldı.



ALİ YERLİKAYA KİMDİR?



Ali Yerlikaya, 1968’de Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990’da Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri Felahiye Kaymakamlığı’na atandı. Hilvan ve Sarıkaya kaymakamlığı yaptı. 2004’de Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne atandı.2007-2010 yılları arasında Şırnak Valisi, 2010-2012 yılları arasında Ağrı Valisi, 2013-2015 yılları arasında Tekirdağ Valisi, 2015-2018 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, 2018’de İstanbul Valisi oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Yerlikaya, 7 Mayıs 2019 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkan Vekili olarak atandı.

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