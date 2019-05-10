Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yerlikaya, İBB Kurumsal Yönetim Şeması'nda yer aldı

YSK’nin İstanbul'daki seçimin yenilenme kararının ardından Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık mazbatasını teslim etmesi üzerine İBB'nin kurumsal yönetim şeması değişti. İBB Başkanı bölümünde, İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB’ye "Başkan Vekili" olarak atanan Vali Yerlikaya'nın özgeçmişi yer aldı

İstanbul

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre,  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumsal künyesine girdi.  İBB Kurumsal Yönetim Şemasında İBB Başkanı bölümünde Vali Yerlikaya’nın fotoğrafı ve özgeçmiş bilgileri yer aldı.
 
ALİ YERLİKAYA KİMDİR?
 
Ali Yerlikaya, 1968’de Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990’da Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri Felahiye Kaymakamlığı’na atandı. Hilvan ve Sarıkaya kaymakamlığı yaptı. 2004’de Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne atandı.2007-2010 yılları arasında Şırnak Valisi, 2010-2012 yılları arasında Ağrı Valisi, 2013-2015 yılları arasında Tekirdağ Valisi, 2015-2018 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, 2018’de İstanbul Valisi oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Yerlikaya, 7 Mayıs 2019 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkan Vekili olarak atandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sınıfta öğretmen dehşeti kamerada!
GÜNDEMÖğretmen dehşeti! Kulağını çekti, tokat attı
AVM'de dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEMAVM'de dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya ...
Polisten kaçan sürücüye tepki: 'Kaç tane adam yiyen polis gördün'
GÜNDEM'Kaç tane adam yiyen polis gördün'
CHP'li Ağbaba: Getirin Meclis'e dokunulmazlığı kaldırın
GÜNDEM"Getirin Meclis'e dokunulmazlığı kaldırın"
Son dakika: Binali Yıldırım: Köprü cezaları düzeltilecek
GÜNDEMYıldırım: Köprü cezaları düzeltilecek
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
GÜNDEMAkar ve komutanlar sınır hattında
Trans bireyi öldüren polis için 41 yıl hapis istendi!
GÜNDEMTrans birey cinayetinde polise 41 yıl talebi!
SON DAKİKA HABERİ| PKK'nın sözde "Karadeniz Açılım Grubu" lideri, Tunceli'de öldürüldü
GÜNDEMPKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri, ...
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
GÜNDEM2019 Kadir Gecesi ne zaman?
Yüksekova'da 19 askerin yaralandığı saldırının failleri yakalandı
GÜNDEM19 asker yaralanmıştı! Failler yakalandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X