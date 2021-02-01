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HaberlerGündemİstanbulYASAK| Son dakika Valilik duyurdu: İstanbul'un 2 ilçesinde gösteri yasağı!
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Valilik duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde 1 ay gösteri ve yürüyüş yasak!

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda, 1 ay boyunca Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yasaklandı.

YASAK| Son dakika Valilik duyurdu: İstanbul'un 2 ilçesinde gösteri yasağı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, gösteri ve yürüyüşler 1 ay boyunca yasaklandı.

Duyuruda, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya/basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (bugün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştur. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir (1) ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır. Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.

Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

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