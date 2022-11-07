Vallecano, İspanya La Liga 13.hafta mücadelesinde, Real Madrid’i Estadio de Vallecasi Stadyumu'nda konuk ediyor. Futbolseverler "Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İspanya La Liga Vallecano - Real Madrid maçı canlı izleme kanalı...