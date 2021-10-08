Atlı uyuşturucu kaçakçılarına operasyon 0:00 / 0:00

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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Van'ın Başkale İlçesinde sınır hattına yakın bölgede at üzerinde bulunan 5 kişinin açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıkları görüldü.



Harekete geçen ekipler yüklerin bulunduğu açık arazide ve şüphelilerin gittikleri evlerinde arama yaptı. Aramalarda 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin, 1 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4’ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 5 at ise adli birimlerin talimatı ile ilgili birime teslim edildi.