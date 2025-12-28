Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle 569 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI KENTTE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

DHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece Van kent merkezinde kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle 293 mahalle ve 276 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Park halindeki araçlar kara gömüldü.

YOL GEÇİÇİ OLARAK KAPATILDI

Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine bağlı ekipler ise trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.