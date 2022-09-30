Kaçak kazıda bulunmuştu... Bilim insanlarını heyecanlandırdı

Biliyorsunuz duvar resimleri çok nazik ve zor korunan buluntu grubu. Ne yazık ki günümüze kadar iyi bir şekilde gelmiyor. Birkaç örneği var. Erzincan Altıntepe'de birkaç parça bulabildik. Bir de Urartu ülkesinin sınırları içerisinde kalan Ermenistan'da bir kentte de bu şekilde duvar resimleri ele geçti. Ama onların Urartu'dan sonra da olabileceği tartışılıyor.