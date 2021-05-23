Van'da bir içler acısı görüntü daha! - Haberler

İHA

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 farklı araçta toplam 66 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre açıklamada şunlar denildi: "Göçmen şahısların yanında bulunan ve göçmenleri getirdiği tespit edilen İ.P., M.G., D.Y. ve İ.İ. (yaşı küçük şahıs) isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

Göçmen kaçakçılığı yapan aracın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir başka araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y. isimli şahıs, ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapmak, Görevli Memura Direnme ve Kamu Malına Zarar Verme’ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."