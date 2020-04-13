Van'da emniyet güçleri kendi maskesini üretiyor

HABERTURK.COM

Çin´de ortaya çıkan ve Türkiye´yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, polis memurları için 3D yazıcılarla siper maske üretimine başladı.

Meral Yıldız’ın haberine göre, Van polisi tarafından İki Nisan Polis Evi binasındaki odada 4 adet 3D yazıcıyla günde 60 siper maske üretimine başlandı. Emniyet müdürlüğünün imkanları ile yapılan korucuyu maskeler, ilk etapta koronavirüsün yayılmasını engellemek için sahada denetim yapan personele dağıtılacak.

GÜNLÜK 60 MASKE ÜRETİYORLAR

İki Nisan Polis Evi'nde görevli Komiser Yardımcısı Aziz Günal, koronavirüs salgınına karşı koruyucu siperlik üretimine başladıklarını belirterek, “Sahada görev yaparken hem kendi sağlığımızı hem vatandaşın sağlığını korumak adına sağlık ekipmanlarına ihtiyaç var. Van Emniyet Müdürlüğü olarak siper maskeleri dışarıdan temin etmek yerine, kendimiz üretme yoluna girdik. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ öncülüğünde siperliklerin üretime başladık. 4 adet 3D yazıcı ile üretime başladık. Üretilen bu siperlikleri sahada görev yapan personelimize dağıtımını sağlıyoruz. Günde 4 cihazla 60 maske üretebiliyoruz. Şu ana kadar 200 siper maske ürettik. Bu siperlikleri öncelikli olarak sahada çalışan personelimize, daha sonra diğer kurumlara dağıtılması düşünülüyor.” İfadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!