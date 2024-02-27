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        Haberler Gündem Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:03
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        Kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 86 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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