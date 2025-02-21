Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
Van Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Giriş: 21.02.2025 - 01:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:14
Van'da Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
AA'nın haberine göre; göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.T, B.Ö, S.Ş, M.G. ve F.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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