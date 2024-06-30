Van'da Koç coşkusu

Asla unutamayacağım bir konser Oğuzhan Koç, uzun zamandır bu kadar büyük coşku görmediğini belirterek; “Asla unutamayacağım bir akşam oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yıllar sonra bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederim” dedi.