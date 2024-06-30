Van'da Koç coşkusu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Oğuzhan Koç coşkusu yaşandı. Ünlü şarkıcı, şarkılarını binlerce Vanlı ile hep bir ağızdan söyledi
Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına bu yıl ilk kez katılan Van’da festival, büyük ilgiyle başladı. Festival kapsamında sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen konserde Vanlılar ile buluştu.
Onlarca hit şarkısını meydanı dolduran onbinlerce kişiyle birlikte seslendiren Oğuzhan Koç, 2010'da 'Çok Güzel Hareketler Bunlar’da sahnelenen bir parodi için bestelediği 'Domuz Gribi' şarkısını da hayranlarının büyük ısrarı üzerine söyledi. Hayranlarının şarkıyı ısrarla istemesine çok şaşıran ünlü sanatçı, “100’den fazla şarkım var, en coşkulu bunu söylediniz” dedi.
Konserde; 'Şeker Yesinler', 'Yanıyorum Yanıyorum', 'Bahçe Duvarından Aştım' gibi sevilen türküleri de seslendiren Koç, alandaki coşkuyu doruğa çıkardı.