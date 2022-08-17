Buradaki en önemli etken, Ak Dağ'ın konum itibarıyla geçiş noktalarına çok hakim bir noktada yer alması. Yer seçiminin en önemli etkenlerinden biri de su kaynaklarına yakın olması. İklim koşulları ve güneşten daha çok faydalanmak için güney batı kesimi seçilmiş durumda. Etrafta bol miktarda Orta Çağ, Demir Çağ ve Urartu dönemine ait seramik parçalarına rastladık."