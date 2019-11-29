Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.
Meral Yıldız'ın haberine göre çalışmalar kapsamında Van’ın Başkale İlçesine bağlı Tahıl Mahallesi Derezar Deresi kırsalında KIRAN Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen bir sığınakta 1000 Lt benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzeme ele geçirildi.
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