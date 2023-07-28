Van Gogh'un son eserlerini resmettiği köy!

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Ardından Van Gogh, 20 Mayıs 1890'da Auvers-sur-Oise'da günlük 3,5 franka kiraladığı Ravoux Pansiyonu'ndaki 7 metrekarelik küçük pencereli 5 numaralı odaya yerleşti. Van Gogh, sanatına ilham kaynağı olan tabiatla iç içe bulunan Auvers-sur-Oise'da yaklaşık 2 ayda 80 kadar eser tasvir etti.

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Sanatçı bu köyün belediye binası, sokak merdivenleri ve kilisesi gibi yapılarını resmetti ve Auvers'deki Kilise, Auvers Merdivenleri, Auvers'deki Belediye Binası başlıklı eserleri ortaya koydu. Bu yapılar, bir asra aşkındır hala ilk halini koruyor. Ayrıca Van Gogh'un tablolarında resmettiği kentin tarla ve patikaları da aynı haliyle duruyor.