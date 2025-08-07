Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün suyundaki yüksek miktardaki minerallerin saç yapısı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Demir, "Göl suyunda soda başta olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunuyor. Bu mineraller, vücut için gerekli olup saç ve deri üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Bu kalıcı bir durum değildir, kış aylarında saç rengi orijinal haline döner" diye konuştu.

Minerallerin saçtaki ölü hücreleri uzaklaştırarak saç sağlığına katkı sunduğunu ifade eden Demir, Van Gölü'nün aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıdığını, bazı cilt hastalıkları için de faydalı doğal bir kaynak olduğunu söyledi.

"OKUL AÇILINCA ARKADAŞLARIMIZ BİZİ TANIMIYOR"

11 yaşındaki Cihat Çikla ise yaz tatilinde her gün gölde yüzdüğünü belirterek, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum" ifadelerini kullandı.