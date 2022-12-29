Bakan Soylu, Van'da, emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı (2)



AVRUPA VE AMERİKA PES EDERKEN BİZ PES ETMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van´da emniyet ve jandarma için alınan araçların teslim töreninin ardından Van Evliya Çelebi Uygulama Otelinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' programına katıldı. Buradaki konuşmasına uyuşturucu mücadele ile ilgili bir anısını anlatarak başlayan Bakan Soylu, "Bir seçim çalışması esnasında vatandaşların arasında iken kalabalıkta bir kadın kolumu tuttu ve sıktı. Dedi ki `ne olursun benim evladımı kurtar.´ O anı hiç unutmuyorum. Ne oldu dedim, `sen devletin adamısın, sen güçlü adamsın, sen benim evladımı kurtarabilirsin, ne olur evladımı kurtar´ dedi. Sonra dinledim. Evladı uyuşturucu bağımlısı ve çok uzun yıllar annesine, kardeşlerine şiddet uyguluyor, şeklindeki çarpıcı dramı anlattı. Ondan sonra bu mücadeleyi arkadaşlarımızla birlikte daha üst bir noktaya taşıyabilmek için kıymetli Cumhurbaşkanımıza anlattım. Allah razı olsun. O günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2017 yılıydı. O yıl ülkemizde uyuşturucuda ölen insanların sayısı 941'di. Geçen yıl 270 rakamıyla yani 1/3 oranında uyuşturucudan ölen insanların sayısı düştü" dedi.

UYUŞTURUCUNUN ROTASI DEĞİŞTİ

Avrupa'da esrarın rahatlıkla kullanıldığına dikkat çeken Bakan Soylu, alışveriş merkezlerinde artık narko shopların açıldığını Avrupa'da bazı ülkelerde eroin şırıngasını bedavaya verildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Geçen gün Almanya Sağlık Bakanı açıkladı. 'Artık belli bir miktarda esrarın ve eroinin kullanılmasına müsaade edeceğiz' dedi. Amerika'da bir kasabayı tamamen esrar, eroin ve uyuşturucu kullanımına bıraktılar. Şunu ifade etmek istiyorum. Dünyanın uyuşturucu konusunda teslim olduğu bir dönemde biz mücadele ediyoruz. Ve burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Eroinin rotası captagonun ve bonzainin rotası Türkiye'de değil. Eskiden Afganistanİran üzerinden bu sınır hattından gelen eroinin rotası artık Akdeniz'e doğru indi. Akdeniz'den doğru Avrupa'ya gidiyor. Özellikle bonzai, Çin üretimi ile bu rotadan geliyordu. O da bizim rotamızdan artık gelemiyor. Captagon Suriye'den geliyordu. Artık daha ziyade en son 2022 Avrupa raporunda gözüküyor ki deniz üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Eskiden her yakalanan 4 kilogram eroinin bir kilogramı Hakkari-VanAğrı bu sınır hattında yakalanırdı. Şimdi 4'ün 3'ü bu sınır hattında yakalanıyor. Sahada tedbir alınca mecburen rotayı değiştirmek durumunda kaldılar. Sadece bu olmadı. Büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Biz Müslümanız. Böyle bir uyuşturucu maddeye teslim olacak bir millet olmamalıyız. Çocuklarımızı bu uyuşturucu maddeye teslim etmemeliyiz" diye konuştu.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'nin nasıl çıktığını da anlatan Bakan Soylu, "Bizim `Narkolog Projesi´ var. Yakaladığımız her uyuşturucu kullanıcısı ile satıcısına sorduğumuz bir anket formu var. Bütün bunlar bizim için bir yol haritası oluşturdu. Bu projede uyuşturucunun en çok nerede kullanıldığını sorduğumuzda yüzde 48´i evde kullanıyor. En çok kullanılan ikinci yer metruk binalardır. Metruk binalarda yüzde 30 ile başladık. Türkiye´de 122 bin metruk binanın 90 binini yıktık. 18 bin binanın da rehabilitasyonunu yaptık" dedi.

'PES ETMEYECEĞİZ'

Bir taraftan metruk binaları yıktıklarını, bir taraftan parkları ışıklandırdıklarını aynı zamanda da araçlar içinde gece operasyonlar yaptıklarını anlatan Bakan Soylu, hiçbir şeyi boşta bırakmamaya çalıştıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığıyla bir karar aldıklarını ve nisan ayına kadar 25 milyon insana ulaşacaklarını da anlatan Bakan Soylu, "Yani Avrupa ve Amerika pes ederken biz pes etmeyeceğiz. Bu uyuşturucu illetinin kökünü kazıyacağız. Uyuşturucu da kökünü kazıma operasyonları yapıyoruz. 2016 yılında 15 Temmuz yapıldıktan sonra cezaevinde bulunan uyuşturucu satıcıları 30 bindi. Şu anda 121 bin. Büyük bir mücadele. Yargıyla savcılarımızla el birliğiyle büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen projeli çalışmalar yapıyoruz. 4-5 ay izliyoruz. Bu çalışmalarla onun bir daha bu işi yapmamasını temin eden bir adımı ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada hiç olmayan bir program yaptık. Adı 'Asena'. Geçen mart ayından beri hiçbir ihbar, istihbarat almadan, milyonlarca veriyi kendi içinde yapay zeka programıyla gerçekleştirerek şu ana kadar 6 bin 400 yakalamayı gerçekleştirdik. Durmuyoruz, büyük bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor ve buna devam ediyoruz. Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. Dün Mardin´de yapıldı. Burada projeli operasyonlarla beraber birçok yerde bunu sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "2022 yılı Avrupa´daki rapora göre 1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısı dünya genelinde 35, Avrupa genelinde 17, ABD'de milyonda 324, Norveç´te 89, Almanya´da 29, Türkiye'de milyonda 4,7. Yani biz neredeyse ABD'nin milyonda 1'iyiz. Avrupa'nın da neredeyse 7'de1'iyiz. Bütün bunlarla birlikte bu mücadelemizi devam ettirdiğimizi söylemek istiyorum. Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölenlerin sayısının 2017'de 941 olan sayının 270'e bu yıl da onuncu ayda vesilesiyle 146'ya düştüğünü söylemek isterim. Yine yüzde 10,15 daha düşük bir seviyeyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Madde kullanım oranı Avrupa'da yüzde 29, yani 100 kişiden 29 kişi madde kullanıyor, Avrupa uçmuş gidiyor. Bizde ise yüzde 3,1. Yani madde kullanım oranımızda da düşüklük söz konusu. Yaptığımız en önemli meselelerden bir tanesi de ilk kez Adana'da başladık, 62 ilde kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. Üniversite ve Yeşilay yapıyordu. Şimdi Yeşilay yapıyor. 62 ilde kanalizasyonlarda atık madde alıyorlar ve her 3 ayda bir ne kadar uyuşturucu madde kullanıldığı, ne kadar arttı, ne kadar azaldı, hangi madde kullanıldı, bunları öğreniyoruz. Buna göre de illerimizde tedbir alıyoruz. Bununla birlikte her ilin 42 ile riskini ölçüyoruz. Her ilçeyi 32 kriterle ölçüyoruz. Bunu, ilgili kurumlarımızın tamamına gönderiyoruz. Ayrıca Bağımlıkla Mücadele Yüksek Kurulumumuzun il ve ilçelerde yansımaları var. Bunları değerlendiriyoruz. Risk haritaları yapılıyor ve bu risk haritaları üzerinden de büyük bir mücadele ortaya konulmaya çalışılıyor." dedi.

Son 6 yılda 100 olan AMATEM ve ÇEMATEM sayısını 136'ya çıkardıklarını anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Uyuma aplikasyonu yaklaşık 600 bin sayısına yaklaştı. Yine 50 bin ihbar geldi. Kimsenin adını, soyadını almıyoruz. İhbara gideriz, yeter ki ihbar gönderilsin. Aynı kadına şiddetle mücadelede yaptığımız gibi. KADES diye bir telefon programı yaptık. Şu an 4 milyon 800 bin kadın bu telefon programını indirdi, 500 binin üzerinde ihbara gittik. Aile içi ve kadına şiddetle mücadele alanında da ölüm sayısını geçen seneden bu seneye kadar yine topyekûn bir mücadeleyle düşürdük. Hem iletişim kanalarını açtık hem de burada kadına yönelik ölüm sayılarını da yüzde 12, 13 civarında düşürdük. Bu işi sıfıra getirene kadar aynı şekilde mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'de 20 ilde alan denetimleri yapıyoruz. Bu işe başımızı koyduk. Bu uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız. Bu illetin kökünü kurutup kazıyacağız."

UYUŞTURUCU SATICISINI GÖRDÜĞÜNÜZDE AYAĞINI KIRIN

Bu işe baş koyduklarını belirten Bakan Soylu, uyuşturucuyu Türkiye sınırlarının içerisine sokmayacaklarını, bu illettin kökünü kazıyıp atacaklarını söyledi. Bakan Soylu, "Ben bir şey söyledim. Uyuşturucu satıcısının bacaklarını kırın. Bunu ne zaman söyledim. Bunu söylediğim zaman şuydu. Okulların önünde nerdeyse uyuşturucu satıcıları uyuşturucu satıyorlardı. Bunu söylediğim zaman ölüm sayısı 941'e gelmişti. Aynı Avrupa, Amerika nasıl teslim alacaktı bu da FETÖ'nün ortaya koyduğu bir oyundur. Bunu da ifade etmem lazım. Bütün bunları yaparken, elbette ki seyirci kalamazdım. Şimdi bizim oradaki irademiz ve kararlılığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu talimatlar, bizim kapasitemizi geliştirme konusunda narko timlerimiz 12 vilayette vardı. 81 vilayete 2-3 yıl içerisinde her tarafa narko timlerimizi kurduk. Mücadelemizi Türkiye'nin her yanına yaymaya çalıştık. Şunu ifade etmek isterim. Ayaklarını kırın dediğim noktada böyle bir durum ve tabloyla karşı karşıyaydık. 941'den 270'e düştü. Daha da düşecek. Gençlerimizi, insanlarımızı bu tehlikeden kurtarmaya yemin ettik, söz verdik. Bu konudaki irademizi ortaya koyacağız. Bana ne kadar kızarsa da kızsınlar uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde ayağını kırın, bu kadar basit. Çocuklarımıza illet, musallat olmasın. Çocuklarımız, mühendis, doktor, öğretmen olsun. Annelerin, babaların dizine dibinde hayırlı evlat olsunlar. Onlar da anne baba oldukları zaman bu millete hayırlı işler yapabilsinler. Nesillerimiz sağlıklı olsun. Dünya uyusa da biz bu mücadeleye her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda Narkotik köpeği 'Altar' bir gösteri yaparken, Van İl Emniyet Müdürlüğü polis korosu da şarkı söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2022-12-29 20:16:42



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