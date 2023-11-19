MHP'li Kılıç: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın

MHPGenelBaşkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Artık çocuklar ölmesin, artık hastaneler bombalanmasın" dedi.

MHP'nin Van merkezli Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı' Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya, MHP milletvekilleri, 7 kentin il başkanları, MYK üyeleri, partililer ve AK Partili Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer katıldı. Burada konuşan aynı zaman Nevşehir Milletvekili olan Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet, bize bir kez daha vatansızlığın ne demek olduğunu çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesile ile bu kürsüden, bir an önce bu zulmün bitirilmesi hususunda bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Artık çocuklar ölmesin, artık hastaneler bombalanmasın" dedi.

'MEHMETLERİMİZ VURDUKÇA HAİNLER İNLEMEKTEDİR'

MHP olarak halkın hizmetinde olduklarını söyleyen Kılıç, "Hiçbir güç, azmimizi ve irademizi zayıflatamaz. Türkiye çok yönlü saldırı ve tehdit altında. Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürd'üyle; biriz, iriyiz, diriyiz her daim beraberiz. Çünkü bizim hedefimiz, istikrar ve hizmet için uyumlu yönetim ile umutlu geleceğe ulaşmaktır. Merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol almaktır. Aklın yolu bir, genelden yerele birlik, ülkede, yönetimde dirlik oluşturmaktır. Ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrarı sağlamaktır. Türkiye güçlüdür, milletimiz sağduyuludur. Terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp, bu kanlı döngüyü milletimizin ve ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarmamız gerekmektedir. Bizi birbirimize düşürmek, güzel ülkemizi parçalamak için yıllardır uğraşan iç ve dış güçler şimdiye kadar başarılı olamadılar, bundan sonra da asla emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye, bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadelenin içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu yok olmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler inlemektedir. Bu kapsamda başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ülkemizin her kurumu terörle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürmektedir" diye konuştu.

'MÜHRÜNÜZÜ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN YANA KULLANIN'

31 Mart 2024'de gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, seçmenlerin Cumhur İttifakı'ndan yana mühür vuracaklarını ifade eden Kılıç, "Adalet, dürüstlük, doğruluk, etik ve irfani edep; bizi biz yapan erdemlerin başında gelmektedir. Kendi için istediğini başkası için isteyecek, kendi için istemediğini başkası için de istemeyecek gözü tok, gönlü tok, kalp ve edep zenginliği ile doymuş bir zirveye insanlığın ulaşmaktan başka alternatif bana göre yoktur ve kalmamıştır. Aksi halde çatışmalar bitmeyecektir. Aksi halde gözyaşları dinmeyecektir" dedi.