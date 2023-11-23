Van'daki evlat eyleminde 70'inci hafta VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 70'inci hafta da devam ederken, kızı için burada olduğunu belirten Nazlı Sancar, "Evladımı istiyorum. 5 yıldır HDP'nin kapısındayız" dedi.

VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 70'inci hafta da devam ederken, kızı için burada olduğunu belirten Nazlı Sancar, "Evladımı istiyorum. 5 yıldır HDP'nin kapısındayız" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

'HA İSRAİL HA PKK'

Kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de çocuğunu zorla dağa kaçırıldığını belirterek, "O tarihten beri HDP ve PKK ile savaşan, mücadele veren bir anneyim. Evladımı istiyorum. 5 yıldır HDP'nin kapısındayız. Hiçbir HDP'linin çocuğu dağda değil; sadece bizim gibi gariban çocuklar orada. Ha İsrail ha PKK. İkisi de iş birliği içindeler. Evlatlarımızı söke söke PKK ve HDP'den alacağız. Allah onları, kahru perişan eylesin. Eylemimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.