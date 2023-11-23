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        Van'da sağlık çalışanları kış hazırlıklarını tamamladı

        Van'da 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalanlara en kısa zamanda ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:48
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        Van'da sağlık çalışanları kış hazırlıklarını tamamladı
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        Van'da 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalanlara en kısa zamanda ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

        Van ve ilçelerinde, çetin geçen bahar ve kış aylarında yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için zamanla yarışan sağlık çalışanları, olası görevlere hazır bekliyor.

        Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde, her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan sağlık çalışanları, zorlu coğrafyada kar ve tipi nedeniyle yolu uzun süre kapalı kalan yerleşim birimlerindeki hastaların umudu oluyor.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde ekiplerin kullandığı araçları tanıtan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı tüm araçların bakım ve onarımının yapıldığını söyledi.

        Ekiplerin göreve hazır olduğunu belirten Tatlı şunları kaydetti:

        "51 istasyon, 45 noktada içlerinde haberleşme, lojistik araçlarla beraber 89 kara aracı ve bir helikopterle acil sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için 728 kişilik personelle hizmet veriliyor. Bölgenin coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle kış ayları çetin geçiyor. Özellikle kırsal alanlarda ulaşım güçlüğü çektiğimiz bölgelerimiz oluyor. Bu bölgelerimizde Karayolları ve belediyelerimizin ekipleri kapanan yolları açıyor. Acil olmayan durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması, zorlu şartlarda görev yapan ekipleri meşgul ediyor. Acil yardıma ihtiyaç duyulan vatandaşlara ulaşmakta güçlük yaşanıyor. Bu durumda halkımızın acil yardım ihtiyaçlarında gecikme yaşanıyor. Halkımızın bu konuda duyarlı olarak acil sağlık yardımı ihtiyaçlarında merkezlerimizi aramasını rica ediyoruz."

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