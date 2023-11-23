Van'da çocuklar Hacivat ve Karagöz oyununu izledi Van'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyununu izledi.

Van'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyununu izledi.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi düzenledi.

Etkinliğe anneleriyle katılan öğrenciler, keyifli zaman geçirdi.

Etkinlik sonrası çocuklara kitap hediye edildi ve ikramlarda bulunuldu.