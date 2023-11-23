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        Van'da çocuklar Hacivat ve Karagöz oyununu izledi

        Van'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:16
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        Van'da çocuklar Hacivat ve Karagöz oyununu izledi
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        Van'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyununu izledi.

        Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi düzenledi.

        Etkinliğe anneleriyle katılan öğrenciler, keyifli zaman geçirdi.

        Etkinlik sonrası çocuklara kitap hediye edildi ve ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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