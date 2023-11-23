Hayırseverler, Cihan öğretmenin fedakarlığına kayıtsız kalmadı ÖZKAN BİLGİN - Van'da ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut'un, tek öğrencisi olan 7 yaşındaki Zilan Patır'ın eğitiminden geri kalmaması için yaptığı fedakarlıktan etkilenen birçok hayırsever, hem bölgedeki okulların ihtiyacını karşıladı hem de öğrencilere hediyeler gönderdi.

ÖZKAN BİLGİN - Van'da ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut'un, tek öğrencisi olan 7 yaşındaki Zilan Patır'ın eğitiminden geri kalmaması için yaptığı fedakarlıktan etkilenen birçok hayırsever, hem bölgedeki okulların ihtiyacını karşıladı hem de öğrencilere hediyeler gönderdi.

Gevaş ilçesine 80 kilometre mesafede bulunan Doruklu mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Yakut, 4 öğrencisini mezun ettikten sonra geçen yıl aynı bölgedeki Kardeşler mezrasına görevlendirildi.

Eski görev yerinde okula yeni başlayan tek öğrencisi Zilan'ın eğitiminden geri kalmasına gönlü razı olmayan Yakut, hafta sonları yürüyerek Doruklu mezrasına gidip öğrencisine ders anlatmaya devam etti.

Yakut'un fedakarlığının haberlere konu olmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya ücretli öğretmen görevlendirildi.

Ancak öğretmenin bu yıl başka bir kuruma atanmasıyla tekrar eski okulunda görevlendirilen Yakut'un, öğrencisi için gösterdiği fedakarlık, hayırseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Yakut'a ulaşan birçok ilden hayırsever, bölgedeki okulların ve öğrencilerin ihtiyacının karşılanması için destekte bulundu.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin de destekleriyle okulların ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin eden Yakut, aynı zamanda 100'ü aşkın öğrenciye kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

- "Öğrencilerin yüzünü güldürmek beni çok mutlu etti"

Yakut, AA muhabirine öğrencisi Zilan ile ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından birçok ilden derneklerin ve hayırseverlerin kendisine ulaşarak öğrencilere destekte bulunmak istediğini söyledi.

Bu destekler sayesinde öğrencilerin birçok ihtiyacının karşılandığını belirten Yakut, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yüzünü güldürmek beni çok mutlu etti. Yapılan yardımlar arasında beni en çok duygulandıran MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin desteği oldu. Bize çok büyük bir katkı sağladı. Beni telefonla arayarak teşekkür etti. Daha sonra buradaki 4 okulumuzun yıllık kırtasiye ihtiyacını ve öğrencilerimizin kıyafet ve okullarımızın bazı ihtiyaçlarını karşıladı. Onur duydum. Kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

Hayırseverlerin gönderdiği yardımları ulaştırdığını anlatan Yakut, öğrencileri için çaba göstermeye devam edeceğini dile getirdi.