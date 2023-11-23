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        Van'da spor alt yapısına 2 yılda 50 milyon liralık destek verildi

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'da spor altyapısının güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla okullara, amatör spor kulüplerine 50 milyon liralık destek verdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:59
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        Van'da spor alt yapısına 2 yılda 50 milyon liralık destek verildi
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'da spor altyapısının güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla okullara, amatör spor kulüplerine 50 milyon liralık destek verdiklerini bildirdi.

        Tuşba Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki programda, "Spor Van Projesi" kapsamında alınan spor malzemeleri okullara dağıtıldı.

        Programa katılan Balcı, okullardaki spor kulüplerine her zaman destek verdiklerini ve gençlerin hayallerine kavuşmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

        "Spor Van Projesi"yle her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması ya da iyi bir izleyicisi olmasını sağlamak istediklerini belirten Balcı, "Herkesin başarılı olmak gibi bir amacı var. Başarılı olmak güzel bir şey ama insanların sağlıklı da olması lazım. Gençlere en büyük tavsiyem sağlıklarına dikkat etmeleri ve mutlu olmaları. Sağlıklı ve mutlu olmanın birçok yolu var, bunun en büyük yollarından biri ise spor yapmak. Spor yapınca zihinsel, fiziksel ve ruhsal anlamda iyi hissedersiniz." dedi.

        Her okulda spor kulüpleri kurulması için çalışma başlattıklarını aktaran Balcı şunları kaydetti:

        "İlçelerde gençlik ve spor kulüpleri kurduk. İnanıyorum ki bugün attığımız tohumlar ileride amatör ve profesyonel anlamda başarılarla sonuçlanacak. Çocuklarımız sadece fiziksel anlamda değil, performans anlamında da önemli başarılar elde edecek. 2 yılda spor kulüplerine 6 milyon lira maddi destek sağladık. 300 okulumuza basketbol ve voleybol sahası yaptık. 23 spor salonunun inşaatı devam ediyor, inşallah 3-4 ay içerisinde bitireceğiz. Yüzme havuzu olmayan ilçemiz kalmasın dedik ve 13 yüzme havuzu inşa ediyoruz. Bir yandan altyapıya katkı sağlıyor bir yandan motive etmeye çalışıyoruz. Proje kapsamında kentin spor alt yapısına 50 milyon liralık malzeme desteği sağladık."

        Konuşmaların ardından okul idarecilerine malzemelerinin teslim edildiği programa Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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