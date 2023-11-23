Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        VEDAŞ'tan köy okullarına "Öğretmenler Günü" ziyareti

        Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de köy okullarını ziyaret etti, öğretmenlerin gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        VEDAŞ'tan köy okullarına "Öğretmenler Günü" ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de köy okullarını ziyaret etti, öğretmenlerin gününü kutladı.

        VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okullarına ziyaretler gerçekleştirdi.

        Talay, beraberindekilerle Van'ın Muradiye ilçesinde Kocasapan Köyü İlkokulu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Orta Güleç Köyü İlkokulu, Bitlis'in Mutki ilçesinde Ocaklı Köyü İlkokulu ve Muş'un Çengilli Mezrası İlkokulunu ziyaret etti.

        Okullarda görevli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Talay, öğrencilere hediyeler ve öğretmenlere verdi.

        Talay, okul ziyaretleri sırasında öğretmenlerin bitmek bilmeyen enerjilerine bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

        Köy ve mezra okullarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Talay, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hem fedakar öğretmenlerimizle buluştuk hem de öğrenci kardeşlerimizle zaman geçirme fırsatı yakaladık. Bizi misafir eden değerli öğretmenlerimize ve bizim için resimler çizen minik öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Aydınlık yarınlarımıza güvenle bakabilmemizi sağlayan başta hizmet bölgemizdeki öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutlu olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Van'da spor alt yapısına 2 yılda 50 milyon liralık destek verildi
        Van'da spor alt yapısına 2 yılda 50 milyon liralık destek verildi
        Van'da çocuklar Hacivat ve Karagöz oyununu izledi
        Van'da çocuklar Hacivat ve Karagöz oyununu izledi
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Hayırseverler, Cihan öğretmenin fedakarlığına kayıtsız kalmadı
        Hayırseverler, Cihan öğretmenin fedakarlığına kayıtsız kalmadı
        Van'daki evlat eyleminde 70'inci hafta
        Van'daki evlat eyleminde 70'inci hafta
        Van'da sağlık çalışanları kış hazırlıklarını tamamladı
        Van'da sağlık çalışanları kış hazırlıklarını tamamladı