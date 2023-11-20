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        Van ve Hakkari'de kar yağışı

        VANve Hakkari'nin yüksek kesimleri ile kırsal bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:00
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        Van ve Hakkari'de kar yağışı
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        VANve Hakkari'nin yüksek kesimleri ile kırsal bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve Hakkari'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Van şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı. Kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Van-Bahçesaray kara yolu  ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçitlerinde Karayolları ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. 

        Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'nin yüksek kesimlerindeki köylerde ise kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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