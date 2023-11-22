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        Van'da 92 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı

        VAN'daetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 142 yerleşim yerinin yolunun 92'si, ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:10
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        Van'da 92 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı
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        VAN'daetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 142 yerleşim yerinin yolunun 92'si, ulaşıma açıldı.

        Van'da dün etkili olan kar yağışı sonrası 142 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. 600 personelin görev aldığı çalışmalar, 370 iş makinesiyle yürütüldü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 92 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 50 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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