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        Depremde 6 canın kurtarılmasını sağlayan 'Köpük', sınavda grup birincisi oldu

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz aramalarında 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma köpeği `Köpük´, AFAD'ın 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda, grup birincisi oldu. Köpek eğitmeni Niyazi Özbek, Köpük'ün antrenmanlarına devam ettiğini ve başarısını kanıtladığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:40
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        Depremde 6 canın kurtarılmasını sağlayan 'Köpük', sınavda grup birincisi oldu
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz aramalarında 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma köpeği `Köpük´, AFAD'ın 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda, grup birincisi oldu. Köpek eğitmeni Niyazi Özbek, Köpük'ün antrenmanlarına devam ettiğini ve başarısını kanıtladığını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma köpekleri de görev yaptı ve bu sayede onlarca can kurtuldu. Van AFAD bünyesinde görev yapan Golden Retreiver cinsi 'Köpük' adlı arama kurtarma köpeği de Malatya'da görev yapıp, enkazda patileri yaralanmasına rağmen çalışmalarını sürdürerek 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her yıl arama kurtarma köpeklerini parkur ve enkazda canlı arama olmak üzere 2 bölümden oluşan sınava tabi tutuyor. Bu sınavları geçebilen köpekler sertifika alıp, deprem gibi afetlerde görev alıyor. Van AFAD bünyesinde görevli 'Köpük' de bu yıl Kasım ayında düzenlenen ve polis, jandarma, AFAD, AKUT, İHH, itfaiye teşkilatı gibi kurumlardan başvurunun yapıldığı sınavda başarılı olup grup birincisi oldu.

        Van AFAD'da görevli köpek eğitmeni Niyazi Özbek, 6 Şubat depremlerinde yıkımın olduğu kentlerden biri olan Malatya'da Köpük ile birlikte görev yaptıklarını anlatarak, "Köpük, her gün çalışma azmiyle bizi de heveslendiren bir köpekti. Bunu da bu seneki 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda bir kez daha kanıtladı. Orada grup birincisi oldu. Köpeğimiz sınavlarını başarıyla geçti. Bu sınav her yıl yapılıyor. Sınavı kazanamayan köpekler de kesinlikle enkaza alınmıyor. 118 köpek katıldı ve toplamda 35 köpek bu yıl sınavı kazandı. Onlardan bir tanesi de 'Köpük' ve bir diğer köpeğimiz 'Roni' oldu" diye konuştu.

        'KÖPÜK, ELİMİZ AYAĞIMIZ OLDU' 

        Sınavı başarıyla geçen arama kurtarma köpeklerinin, olası afetlerde, enkazda hayat kurtarmaya devam edeceğini de belirten Özbek, "Bu sınavlar her yıl yapılıyor ve biz istiyoruz ki Van'da daha çok köpek olsun. Belediyelerde, diğer kuruluşlarda da ne kadar çok arama köpeği olursa bizim için o kadar çok can demek. Çünkü hepimiz son depremlerde gördük ve zamanla yarıştık. Sağ olsun 'Köpük' hep elimiz ayağımız oldu. Onun için bu köpeklerin sayısını ne kadar çok arttırırsak, bizim için o kadar iyi. Bir hayat, bir nefes demek. Onun için her zaman çalışmalarımız devam edecek. Köpük oradan geldikten sonra da burada hiç boş durmuyor. Sürekli antrenmanlarına devam ediyor. Sınavda gösterdiği başarıyla da bunu bir kez daha bize kanıtlamış oldu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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