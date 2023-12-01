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        Van'da geçen ay 1 ton 272 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 272 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi, 131 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:19 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:19
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        Van'da geçen ay 1 ton 272 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 272 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi, 131 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1-30 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 150 kilo 733 gram esrar, 62 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 48 kilo 550 gram eroin, 4 kilo 500 gram afyon sakızı, 4 kilo 201 gram skunk, 1 kilo 588 gram sentetik kannabinoid, 40 gram kokain, 42 uyuşturucu hap ve 49 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 131 şüpheliden 39'u hakkına "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 92'si hakkında da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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